Неделя в цифрах

0% населения в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей хотели бы жить в так называемых «ЛНР» и «ДНР», заявила старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина.

1 российский самолет Су-34 нарушил воздушное пространство Турции, сообщают иностранные СМИ. Турецкие ВВС приведены в полную боевую готовность. В Минобороны РФ отрицают сведения Анкары. Вместе с тем, в Пентагоне подтверждают, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны-члена НАТО.

1,1%может составить рост экономики Украины в 2016 году согласно прогнозу Национального банка Украины, сообщают в ведомстве.

2 года может продлиться ограничение действия Шенгенского соглашения в случае, если такое решение примут страны Евросоюза, сообщают иностранные СМИ.

3,7%составил спад экономики России в 2015 году, сообщают российские СМИ. Ранее МВФ понизил прогноз падения российской экономики на 0,6% до падения ВВП России на 1%.

4 миллиона жителей планеты могут заболеть вирусом Зика, прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения, сообщают иностранные СМИ. На сегодняшний день случаи заражения вирусом зафиксированы в 23 странах.

5 соратников беглого президента Украины Виктора Януковича - экс-премьер Николай Азаров с сыном, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев и экс-вице-премьер Сергей Арбузов – выиграли в ЕС суд о заморозке их активов.

6 украинских компаний подали иски против России касательно защиты их собственности в оккупированном Крыму, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. На данный момент иска находятся на рассмотрении третейского суда в Гааге.

7 попыток сделали народные депутаты, чтобы включить в повестку дня работы Верховной Рады «безвизовой поправки», однако усилия не увенчались успехом.

14% украинцев замечают политическую волю представителей властных структур преодолевать коррупцию, говорится в результатах социального исследования Киевского международного института социологии.

25 государственных предприятий должны стать объектами большой приватизации в Украине в 2016 году, сообщил министр экономического развития и торговли Украины АйварасАбромавичус.

30 человек погибли на восточном побережье США из-за снежного шторма, сообщают иностранные СМИ.

35,18 долларов за баррель составила цена нефти марки Brent на бирже ICE, сообщают иностранные СМИ.

42% россиян согласны, что в их стране происходит «тихий антиконституционный переворот», свидетельствуют данные опроса, проведенного российским Левада-Центром в конце декабря 2015 года.

44 место по «индексу экологической эффективности» (EnvironmentalPerformanceIndex (EPI) заняла Украина среди 180 стран, сообщают иностранные СМИ.Составители экологического индекса стран на 2016 год руководствовались девятью факторами, среди которых - забота о здоровье жителей, состояние водных ресурсов страны, санитарных норм, природы и окружающей среды.

86 судей были уволены президентом Украины за нарушение присяги, соответствующие Указы размещены на сайте главы государства.

130 место из 168 позиций в рейтинге восприятия коррупции занимает Украина, отмечается на сайте TransparencyInternational. В прошлом году Украина была на 142-м месте из 175 позиций.

155 человек умерли в Украине от гриппа, сообщают в Министерстве здравоохранения. Эпидемиологический порок превышен в 18 областях Украины, в 11, в том числе, в Киеве, – на более чем 50%.

177 народных депутатов, в том числе, депутаты-миллионеры, получили компенсацию от государства за проживание в столице, сообщают в Верховной Раде.

229 народных депутатов проголосовали за закон Украины «О внесении изменений в статью 149 Регламента Верховной Рады Украины», изменив процедуру принятия изменений в Конституцию.

230 гражданам Украины, в том числе, экс-чиновникам времен бывшего президента Виктора Януковича, Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические и служебные паспорта, сообщают в ведомстве.

250 государственных компаний из около 3 000 должно остаться в Украине, считает глава Администрации президента Украины Борис Ложкин.

400 раз за два года самолеты НАТО поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, заявил генеральный секретарь НАТО ЙенсСтолтенберг. По его словам, в течение двух последних лет российская воздушная деятельность рядом с европейским воздушным пространством НАТО увеличилась почти на 70%.

2 260 украинских воинов погибли на востоке Украины с начала российской агрессии, заявил президент Украины Петр Порошенко.

260 000 человек, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, будут получать продовольственную помощь в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) до конца июня 2016 года, сообщают в организации.

54 300 000 долларов планирует собрать в 2016 году детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины, сообщают в организации. В начале года ЮНИСЕФ начал кампанию по сбору 2 800 000 000 долларов на гуманитарную помощь 43 000 000 детей, находящихся в чрезвычайных ситуациях по всему миру.

161 300 000 долларов США Национальный банк Украины продал на валютных аукционах с начала 2016 года для стабилизации гривны, сообщают украинские СМИ.

266 000 000 долларов за 2 года США предоставили Украине на проведение военных тренировок и предоставление оборудования, сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

5 000 000 000 евро ежегодно пересылают в Украину украинцы, имеющие право на работу в Польше и получающие там доход, сообщают польские СМИ.

10 000 000 000 долларов финансовой помощи от всех ключевых кредиторов, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк, ЕБРР и правительства США и ЕС, планирует получить Украина в 2016 году, сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько.

45 150 000 000 гривен составил дефицит государственного бюджета Украины в 2015 году, сообщают в Государственной казначейской службе. Это в 1,5 раза меньше дефицита годом ранее.

Маргарита Андреева