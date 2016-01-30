Президент уволил за нарушение присяги 86 судей

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которыми уволил за нарушение присяги 86 судей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Как отмечается в сообщении, Указом №27/2016 от 30 января Порошенко уволил трех судей за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства. Высший совет юстиции принял решение, что судья Червонозаводского районного суда города Харькова Денис Чудовский, судья Оболонского районного суда Киева Юлия Швачач и судья Шевченковского районного суда города Киева Дмитрий Кравец во время Майдана нарушили присягу, и рекомендовала их уволить. В частности, ВСЮ признал, что Денис Чудовский не обеспечил соблюдение принципов независимости судей и не обеспечил полного и всестороннего исследования всех обстоятельств по делам, постановив необоснованные решения, а Дмитрий Кравец не добросовестно выполнял свои обязанности и нарушил нормы законодательства.

Также Указом №28/2016 от 30 января Президент уволил за нарушение присяги 83 судей ряда судов в аннексированном Россией Крыму, подчеркивается в сообщении.