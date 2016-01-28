Азаров и его сын выиграли в суде ЕС дело по санкциям

Генеральный суд Европейского Союза отменил первое решение Совета ЕС применить санкции по отношению к бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну Алексею.

Соответствующее решение было произнесено в четверг в Люксембурге, передает с места собственный корреспондент УНИАН.

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Суд принял во внимание, что письмо, предоставленное Генеральной прокуратурой в качестве основания для принятия решения применить санкции, не предоставило никаких деталей относительно выдвинутых обвинений.

"К лицу нельзя относиться, как к ответственному за злоупотребления государственными средствами на основании того, что оно является объектом предварительного расследования в третьей стране без того, чтобы Совету ЕС было известно о вопросе, по поводу которого выдвинуты возможные обвинения в отношении лица в этом расследовании", - пояснили в суде.

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Суд решил, что замораживание активов не соответствует критериям, поэтому отменил санкции за период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года.

Вместе с тем, в силе остается второе решение Совета ЕС, которым санкции были продлены еще на один год. Поэтому экс-премьер Украины, в отличие от сына, который не был включен во второй список, остается под санкциями.