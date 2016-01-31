Яресько обсудила с Томбинским условия получения 600 миллионов евро от ЕС

Об этом министр сообщила на своей странице в Facebook.

"В эту пятницу встретилась с главой представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским. Обсудили шаги, которые необходимо осуществить Украине для получения 600 млн евро второго транша в рамках третьей программы финансовой поддержки EU MFA. Кроме того, обсудили возможности предоставления Евросоюзом технической помощи Украине в 2016 году по таким важным направлениям реформ, как администрирование налогов, процесс децентрализации и реформа госслужбы", - написала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года Европейский Союз выделил Украине 600 млн евро первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 1,8 млрд евро.