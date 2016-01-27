Ляшко: правительство должно 16 февраля представить годовой отчет
Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко заявляет, что на совещании лидеров депутатских фракций в парламенте при участии президента Петра Порошенко согласовано представить годовой отчет правительства 16 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам возле Администрации президента.
"На совещании лидеров фракций при участии президента было согласовано, и премьер согласился - отчет правительства запланировано на 16 февраля", - заявил Ляшко.
По его словам, до сих пор в соответствии с законом о регламенте, правительство должно подать письменный отчет. "Мы ждем его до конца этой недели. На следующей неделе будет обсуждаться вопрос в комитетах, как это предусмотрено регламентом, 16 февраля, во вторник, премьер Яценюк готов выйти и отчитаться перед парламентом", - подчеркнул Ляшко.
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Как сообщал УНИАН, в соответствии со ст. 228 регламента Верховной Рады предусмотрено, что парламент ежегодно заслушивает отчет правительства о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров. Правительство подает отчет в 45-дневный срок после окончания календарного года. Этой статьей также предусмотрено, что в случае, если деятельность правительства признана неудовлетворительной, парламент может принять резолюцию недоверия правительству.