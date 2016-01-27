Ляшко: правительство должно 16 февраля представить годовой отчет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам возле Администрации президента.

"На совещании лидеров фракций при участии президента было согласовано, и премьер согласился - отчет правительства запланировано на 16 февраля", - заявил Ляшко.

По его словам, до сих пор в соответствии с законом о регламенте, правительство должно подать письменный отчет. "Мы ждем его до конца этой недели. На следующей неделе будет обсуждаться вопрос в комитетах, как это предусмотрено регламентом, 16 февраля, во вторник, премьер Яценюк готов выйти и отчитаться перед парламентом", - подчеркнул Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, в соответствии со ст. 228 регламента Верховной Рады предусмотрено, что парламент ежегодно заслушивает отчет правительства о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров. Правительство подает отчет в 45-дневный срок после окончания календарного года. Этой статьей также предусмотрено, что в случае, если деятельность правительства признана неудовлетворительной, парламент может принять резолюцию недоверия правительству.