Гройсман начинает еженедельные видеообращения в Facebook

Об этом он сообщил в первом таком обращении.

"Каждый понедельник я буду выходить в живую трансляцию, чтобы обсуждать повестку дня страны, парламента, те действия, которые мы должны выполнить", - сказал Гройсман.

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По его словам, приоритетом 2016 года должно стать развитие национальной экономики, поскольку "от него зависит развитие социальной и децентрализация, без которой не удастся навести порядок".