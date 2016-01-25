Гройсман начинает еженедельные видеообращения в Facebook
10:23, 25 января 2016Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман начинает еженедельные видеообращения на своей странице в Facebook.
Гройсман будет обсуждать, в частности, повестку дня / rada.gov.ua
Об этом он сообщил в первом таком обращении.
"Каждый понедельник я буду выходить в живую трансляцию, чтобы обсуждать повестку дня страны, парламента, те действия, которые мы должны выполнить", - сказал Гройсман.
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По его словам, приоритетом 2016 года должно стать развитие национальной экономики, поскольку "от него зависит развитие социальной и децентрализация, без которой не удастся навести порядок".
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