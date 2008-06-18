Прогноз от Яценюка: когда все будут дружно голосовать

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что парламент вскоре возобновит свою работу и будет принимать необходимые законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания ВР.

«Я думаю, завтра или послезавтра все будут дружно голосовать, вот увидите», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил: «Наше основное оружие – это выдержка».

Как известно, в последние дни парламент не смог принять ни одного рассматриваемого законопроекта, поскольку фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина не принимают участия в голосовании.

В частности, фракция Партии регионов настаивает на том, чтобы спикер объявил о роспуске коалиции из-за того, что в нее должны входить 226 народных депутатов. 6 июня А.ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления депутатов Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.