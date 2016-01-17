Ислямов о формировании батальона "Крым": Мы собираем НАТОвский формат

Об этом вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Формат батальона существует. Мы его формируем. Списки готовятся. Люди выходят из любой части Украины, записываются. Стоят с нами. Это новый формат нашего крымскотатарского движения. Это собственный батальон. Будет ли он в Нацгвардии или Вооруженных силах Украины? Скорее всего, будет в Нацгвардии, потому что функции ВСУ более военные, а в НГУ – более общественные... Я думаю, что такой формат будет принят в ближайшей перспективе", - сказал он.

На уточняющий вопрос, есть ли официальное решение относительно батальона, Ислямов ответил: "Я думаю, что это будет уже озвучиваться гарантом Конституции или, как минимум, Мустафой Джемилевым в ближайшей перспективе".

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"Мы собираем НАТОвский формат батальона - это 560-580 людей. Дальше - как будет решать руководство Нацгвардии. Я думаю, что будут корректировки. Но пока мы такой формат приняли, и у нас уже больше чем половина людей – около 250", - отметил он.

Ранее Ислямов заявлял, что в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана будут служить 560 человек.

Как сообщал УНИАН, Ислямов 20 декабря 2015 г. анонсировал создание крымскотатарского добровольческого батальона. Тогда он отметил, что батальон должен войти в состав ВСУ.