Катеринчук: эти трое не являются депутатами и не будут

Лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК прогнозирует долгий процесс регистрации следующих по списку депутатов от Блока Катеринчука в Киевсовете. Об этом он заявил, комментируя сегодняшний отказ Киевской городской ТИК в регистрации этих депутатов горсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Катеринчука, КГТИК считает, что достаточным основанием для регистрации таких депутатов может быть только решение межпартийной конференции, а не выдержка из протокола о принятии такого решения.

По поводу этого Н.КАТЕРИНЧУК сказал: «Я абсолютно спокойно принял такое решение избирательной комиссии, поскольку другого варианта даже не допускал. Однако следует сказать для широких масс, что фактически сегодня решение ТИК притянуто за уши. Других слов даже тяжело и подобрать. ТИК не считает решение и выдержку из протокола о принятии такого решения документом одной юридической силы».

«Я не ошибся в утверждении, что процесс регистрации следующих по списку депутатов от моего Блоку будет довольно непростым и длительным. Но я стопроцентно уверен, что ни ЯРОШЕНКО, ни ГАВРИЛЕНКО, ни ТЕСЛЕНКО депутатами Киевсовета в этом созыве не являются и такими не будут и в дальнейшем», - добавил Н.КАТЕРИНЧУК.

Справка УНИАН. По результатам выборов 25 мая в Киевсовет от Блока Николая Катеринчука прошли 5 депутатов, среди которых и народный депутат Н.КАТЕРИНЧУК, который потом отказался от мандата депутата Киевсовета. Вместо него был зарегистрирован следующий в избирательном списке Роман ЯРОШЕНКО (член наблюдательного совета ООО “Партнер-Банк”, внепартийный), который 10 июня вместе с двумя другими депутатами от этой политической силы - Павлом ТЕСЛЕНКО (директор ЗАО “Красный мак”, член партии “Европейская платформа”) и Борисом ГАВРИЛЕНКО (командир экипажа самолета ЗАО “Авиакомпания “АэроСвит”, внепартийный) поддержали избрание секретарем Киевсовета Олеся ДОВГОГО. Благодаря этим трем голосам была достигнута необходимая поддержка кандидатуры, поданной Киевским городским председателем, в 62 голоса. (В совете столицы всего 120 депутатов. Соответственно, минимальное количество голосов, необходимых для принятия решения, – 61 – УНИАН).

В то же время, Блок Катеринчука выступал против избрания О.ДОВГОГО секретарем Киевсовета.

Кроме того, на заседании сессии в тот же день было объявлено о создании 6 фракций в Киевсовете: фракции Блока Черновецкого, фракции БЮТ, фракции Блока Кличко, фракции Блока Литвина, фракции Партии регионов и фракции ГАК. Относительно создания фракции Блока Катеринчука объявления не было.

Н.КАТЕРИНЧУК пояснил, что пока в горсовете не существует фракции или депутатской группы Блока Катеринчука, поскольку сейчас в блоке “раскол”.

13 июня на второй межпартийной конференции Блок Николая Катеринчука принял решение о досрочном прекращении полномочий всех своих 5 депутатов в Киевском городском совете.

В Киевсовет также по списку Блока Катеринчука прошли Владимир ЛАНОВОЙ (внепартийный, президент Центра рыночных реформ) и Алексей РЕЗНИКОВ (внепартийный, адвокат «Магистр&Партнеры»).