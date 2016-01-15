Аксенов считает, что Порошенко поддерживает активистов блокады оккупированного Крыма
"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов считает, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает действия участников акции по блокаде полуострова.
Об этом оккупант написал на своей странице в Facebook.
"То, что официальный Киев координирует и поддерживает действия экстремистов, устроивших блокаду Крыма, было очевидно с самого начала. Петр Порошенко в ходе недавней пресс-конференции признал это публично", - отмечает Аксенов в своем сообщении.
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Он заявил, что, несмотря на слова Порошенко о том, что он "не приветствует подрыв опор ЛЭП", понятно, что "и за транспортной блокадой, и за террористической атакой на энергосистему Крыма стоят одни и те же люди".
"Президент соседнего государства назвал их действия "важной работой". То есть расписался в поддержке террористов", - подчеркнул "глава" аннексированного полуострова.
То, что официальный Киев координирует и поддерживает действия экстремистов, устроивших блокаду Крыма, было очевидно с са...Опубликовано Сергеем Аксеновым 15 января 2016 г.
Напомним, вчера Порошенко заявлял, что Украина будет поставлять электроэнергию в Крым только при условии определения в соответствующем контракте аннексированного РФ полуострова украинской территорией.