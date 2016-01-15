Аксенов считает, что Порошенко поддерживает активистов блокады оккупированного Крыма

Об этом оккупант написал на своей странице в Facebook.

"То, что официальный Киев координирует и поддерживает действия экстремистов, устроивших блокаду Крыма, было очевидно с самого начала. Петр Порошенко в ходе недавней пресс-конференции признал это публично", - отмечает Аксенов в своем сообщении.

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Он заявил, что, несмотря на слова Порошенко о том, что он "не приветствует подрыв опор ЛЭП", понятно, что "и за транспортной блокадой, и за террористической атакой на энергосистему Крыма стоят одни и те же люди".

"Президент соседнего государства назвал их действия "важной работой". То есть расписался в поддержке террористов", - подчеркнул "глава" аннексированного полуострова.

То, что официальный Киев координирует и поддерживает действия экстремистов, устроивших блокаду Крыма, было очевидно с са... Опубликовано Сергеем Аксеновым 15 января 2016 г.

Напомним, вчера Порошенко заявлял, что Украина будет поставлять электроэнергию в Крым только при условии определения в соответствующем контракте аннексированного РФ полуострова украинской территорией.