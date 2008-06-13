Ющенко не даст "проесть" средства от приватизации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что при работе над изменениями в Государственный бюджет на 2008 год одним из определяющих моментов является пересмотр макроэкономического прогноза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня пресс-конференцию в Днепропетровске. «Нам нужно, не тратя попусту времени, приступить к пересмотру бюджета 2008 года», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что многие параметры, заложенные в этом документе (в частности, показатель инфляции, дефицита бюджета, расчет ВВП), «уже давно не отвечают реальному состоянию вещей».

Президент особо подчеркнул, что от результата пересмотра макроэкономических показателей зависит полнота учета доходов Госбюджета-2008. По его убеждению, речь идет о важности недопущения занижения показателей как доходной, так и расходной части бюджетов всех уровней.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в ближайшие дни намерен поставить перед правительством вопрос обеспечения финансирования в рамках Госбюджета-2008 всех общенациональных программ, в том числе и касающихся субсидийных отношений и расчетов с территориями. «Это даст возможность в ближайшее время направить в пользу территорий несколько миллиардов гривень», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Изменения в бюджет должны давать полный ответ на те вещи, которые касаются областей», - сказал Президент, добавив, что намерен на протяжении двух недель «закрепить такую политику в изменениях и дополнениях к бюджету».

Глава государства особо отметил, что еще одной принципиальной позицией, которую он будет четко ставить перед правительством, является необходимость формирования эффективной программы развития для страны. «Я буду настаивать, чтобы средства от приватизации не пошли на социальное проедание... Нам нужно прийти к формированию программы национального развития. Сделать эффективную приватизацию, принять в парламенте концепцию приватизации - и средства от ее реализации направить только для программы национального развития», - сказал Президент, добавив, что в рамках этой программы должны быть разработаны соответствующие региональные проекты развития. В.ЮЩЕНКО также заверил, что будет делать все, чтобы в правительстве и парламенте обсуждались те актуальные вызовы, которые касаются стабильного развития Украины.