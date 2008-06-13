Яценюк презентовал свою «тайну времен помаранчевой революции»

Сегодня Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, находясь с рабочей поездкой в городе Острог Ривненской области, презентовал студентам и преподавателям Национального университета «Острожская академия» свою книгу «Банківська таємниця часів помаранчевої революції».

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи А.ЯЦЕНЮК отметил, что в этой книге есть «как макроэкономическая часть для людей, которые понимают в экономике, так и общая оценка тогдашних реалий».

Как сообщили в пресс-службе облсовета, во время встречи с руководством академии председатель ВР Украины обсудил вопросы, связанные с принятием Государственной программы по созданию первого в Украине университетского города на базе Национального университета «Острожская академия», а также проблемы финансирования достройки и реконструкции учебных корпусов и библиотеки университета. Рассматривался также вопрос создания института по исследованию трудов выдающихся основателей и меценатов «Острожской академии».

Во встрече председателя ВР с коллективом Национального университета «Острозжсая академия» приняли участие председатель Ривненской ОГА Виктор МАТЧУК, председатель облсовета Александр ДАНИЛЬЧУК, другие представители местной власти.

Программой пребывания в Остроге также запланирована пресс-конференция А.ЯЦЕНЮКА.

Справка УНИАН. Острожская славяно-греко-латинская академия была основана в Остроге в 1576 году волынским князем Василием-Константином Острожским. Это было первое высшее учебное заведение в Восточной Европе и православных народов Европы, которое в то же время считается первой отечественной высшей школой. С Острогом и его академией ХУI-ХУII ст. связаны имена выдающихся деятелей тогдашнего национально-культурного возрождения: Герасима и Мелетия Смотрицких, Ивана Вышенского, Демьяна и Северина Наливайко, Кирилла Лукариса, Иова Борецкого, гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного и других.