Томенко хочет поделится ответственностью с Партией регионов

Партия регионов тоже должна отвечать за социально-экономическую ситуацию в Украине.

Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

„Сегодня возникла парадоксальная ситуация, когда вместе с коалицией БЮТ и НУНС у власти остались и представители предыдущей коалиции Партии регионов и социалистов. Поэтому они должны сейчас не только критиковать правительство Юлии ТИМОШЕНКО, а вместе с ним нести ответственность за то, что происходит в Украине”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что среди структур, возглавляемых „теоретической” оппозицией, - СНБО, Фонд государственного имущества, а также до недавнего времени Антимонопольный комитет Украины, Госкомтелерадио.

„Я думаю, что правительство возьмет на себя ответственность за то, за что оно должно отвечать, но наши оппоненты, которые сегодня остались у власти, тоже должны взять на себя часть ответственности. Поэтому, по моему мнению, если речь идет о необходимости отчета премьер-министра о социально-экономической ситуации в Украине, то в парламенте должен отчитаться и один из лидеров Партии регионов, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, и председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК, из-за которой практически сорвана государственная программа приватизации”, - сказал Н.ТОМЕНКО.