Россия, встретимся в суде

Итак, наступил Новый год, а с ним – заработала зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Одновременно Россия остановила режим беспошлинной торговли и ввела эмбарго против украинского продовольствия. Первое событие – долгожданное для украинцев, второе – предсказуемое. Оба они несут в себе колоссальные риски для украинской экономики. Преодолев этот сложный период, наши производители станут игроками мирового уровня, и больше не будут зависеть от капризного соседа, открывающего-закрывающего свой рынок по политическим причинам.

Что ждет отношения Украины и России в будущем? Экономического взаимодействия нет, или почти нет, а о политическом диалоге и говорить не приходится. Разговоры о «дружбе братских народов» в Украине вызывают тошноту. Остается война на Донбассе, аннексия Крыма и международные суды. Вот и все отношения.

4 марта 2014 года президент Путин, подыскивая обоснования кражи украинского полуострова и серьезно рассматривая возможность полноценного вторжения на восток Украины по просьбе «легитимного» Януковича, заявил, что Будапештский меморандум России не касается. Мол, после революции возникает новое государство, с которым Россия ничего не подписывала и вообще не имеет никаких отношений.

Разговоры о «дружбе братских народов» в Украине вызывают тошноту. Остается война на Донбассе, аннексия Крыма и международные суды. Вот и все отношения.

«Если это революция, то что это значит? Мне тогда трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство. Так же, как было после крушения Российской империи после революции 1917 года. А с этим государством, и в отношении этого государства, мы никаких обязывающих документов не подписывали», - сказал тогда Путин.

Позже массам людей страны, встающей с колен, объяснили: Будапештский меморандум подписал «Борька-пьяница», так что подпись президента РФ вообще ничего не стоит.

Однако, тональность высказываний и действий в адрес Украины в Кремле изменилась после героического сопротивления украинских военных необъявленному российскому вторжению. Как результат, проект «Новороссия» был закрыт. Тут же вспомнили «незыблемый газовый контракт», а теперь – собрались судиться за 3 миллиарда долларов взятки Януковичу. Кремль хочет взыскать деньги не с того самого «легитимного» президента, а с якобы нового государства, с которым, по словам самого же Путина, «никаких обязывающих документов не подписывали», и всерьез думает искать справедливости в международных судах.

Тут стоит отметить, что к этим судам, как и ко всему прочему в своей политике, Россия применяет двойные стандарты: соглашается только на то, что ей выгодно. Например, решение на 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа Москва сочла возможным признать не соответствующим Конституции. При этом же Кремль громко требует исполнения от Украины подписанных до Майдана двухсторонних документов.

Кремль хочет взыскать деньги не с того самого «легитимного» президента, а с якобы нового государства, с которым, по словам самого же Путина, «никаких обязывающих документов не подписывали»

Как там в Одессе говорят? Или крестик снимите, или портки наденьте.

Уже в этом году состоится рассмотрение в международном арбитраже газового спора Украины с РФ. Причем в данном случае все шансы победить – на стороне Украины. Стоит напомнить, что Харьковскими соглашениями 2010 года предусмотрена скидка на газ 30% в обмен на пролонгацию базирования Черноморского флота РФ в Крыму. Это записано в межправительственных договорах. Так что российский газ сейчас должен стоить не 230, а 160 долларов. Однако Россия считает, что раз Крым захвачен, то и все невыгодные Кремлю договоренности аннулируются. Само собой, можно сколько угодно скакать и орать «крымнаш», но для цивилизованного мира это – неприкрытая аннексия, в том числе – и для судей в Стокгольме.

Политика Кремля по отношению к Украине – это каток. И чтобы он не раздавил нас, украинским властям придется серьезно готовиться к судебным тяжбам. Придется наконец-то определиться по искам в международные суды и за аннексию Крыма, и за оккупацию части Донецкой и Луганской областей. Нужно помнить откровенный грабеж имущества Украины в ее исключительной морской экономической зоне, необоснованные торговые ограничения и так далее. Вопрос, кто кому и сколько должен, будет стоять на повестке ближайшие годы.

Если на вас идет каток – пора строить бетонную стену. И не только кричать о нарушениях, но и обстоятельно готовить документы для суда.

…Рано или поздно решения судов будут исполнены.

Роман Цимбалюк, Москва