В Брюсселе состоится заседание комиссии Украина-НАТО

В Брюсселе в Генеральном секретариате Совета Европейского Союза состоится встреча министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

После этого глава украинского военного ведомства встретится с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ и примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Предусматривается, что перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны состоится торжественное подписание Меморандума о взаимопонимании о присоединении Украины к Программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке.

Как сообщал УНИАН, украинская военная делегация во главе с министром обороны Украины Ю.ЕХАНУРОВЫМ находится с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе.