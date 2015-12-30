В Елисейском дворце анонсировали следующую встречу глав МИД стран "нормандской четверки"

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки".

Президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин вновь подтвердили свою приверженность соблюдению режима прекращения огня на востоке Украины. Лидеры "нормандской четверки" выразили необходимость "безотлагательно координировать отвод тяжелого вооружения".

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"Они пришли к согласию, что еще одна встреча министров иностранных дел "нормандской группы" должна в начале февраля подвести итоги по внедрению Минского пакета", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе главы Украинского государства по итогам телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" отметили, что следующая встреча глав МИД стран «нормандской четверки» состоится в конце января 2016 года.