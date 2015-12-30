Порошенко предлагает развернуть на оккупированном Донбассе спецмиссию ЕС для проведения выборов

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Для поддержания порядка и обеспечения безопасности во время избирательного процесса Президент Украины предложил развернуть на территории оккупированных районов Донбасса специальную миссию Евросоюза по соблюдению мира в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС" , - говорится в сообщении.

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Кроме того, лидеры стран "Нормандского формата" призвали активизировать работу над модальностями проведения выборов на Донбассе с привлечением БДИПЧ ОБСЕ в 2016 году.

Отмечается, что собеседники призвали в начале 2016 года активизировать работу в Трехсторонней контактной группе над модальностями проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. К этой работе должно быть привлечено Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Как отмечают в пресс-службе, в этом контексте президент Украины подчеркнул необходимость отмены фейковых "выборов", которые назначили пророссийские боевики.

Он также в очередной раз подчеркнул, что выборы на Донбассе должны состояться при участии украинских партий, украинских СМИ, Центральной избирательной комиссии, международных наблюдателей и по всем стандартам БДИПЧ ОБСЕ.