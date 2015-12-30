Порошенко предлагает развернуть на оккупированном Донбассе спецмиссию ЕС для проведения выборов
Президент Украины Петр Порошенко предложил развернуть на территории оккупированных районов Донбасса специальную миссию Евросоюза для проведения выборов.
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Порошенко.
"Для поддержания порядка и обеспечения безопасности во время избирательного процесса Президент Украины предложил развернуть на территории оккупированных районов Донбасса специальную миссию Евросоюза по соблюдению мира в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС" , - говорится в сообщении.
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Кроме того, лидеры стран "Нормандского формата" призвали активизировать работу над модальностями проведения выборов на Донбассе с привлечением БДИПЧ ОБСЕ в 2016 году.
Отмечается, что собеседники призвали в начале 2016 года активизировать работу в Трехсторонней контактной группе над модальностями проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. К этой работе должно быть привлечено Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).
Как отмечают в пресс-службе, в этом контексте президент Украины подчеркнул необходимость отмены фейковых "выборов", которые назначили пророссийские боевики.
Он также в очередной раз подчеркнул, что выборы на Донбассе должны состояться при участии украинских партий, украинских СМИ, Центральной избирательной комиссии, международных наблюдателей и по всем стандартам БДИПЧ ОБСЕ.