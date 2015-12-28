В суде над Корбаном ГПУ предоставила кардиограмму другого человека - адвокат

28 декабря в зале Днепровского районного суда города Киева, где рассматривается ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об изменении меры пресечения лидеру УКРОПа Геннадию Корбану, представители прокуратуры пытались сфальсифицировать доказательства по делу, подложив вместо кардиограммы политика кардиограмму другого человека по фамилии Бутейкин 1987 года рождения. «Это служебная подделка», – заявил адвокат Алексей Шевчук.

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После обнаружения подделки прокуроры взялись разыскивать якобы «настоящие» результаты обследования Геннадия Корбана. Поэтому защитники заявили о фальсификации доказательств и отводе прокурора, после чего судья Николай Чаус вышел в совещательную комнату. Однако, вернувшись, судья не удовлетворил ходатайство об отводе из-за якобы его необоснованности.

Напомним, заседание Днепровского райсуда об изменении меры пресечения Геннадию Корбану длится с 09.30 утра 27 декабря. В ночь на 28 декабря на заседании рассматривали заявление адвоката Мельника об отводе судьи Чауса, однако судья Оксана Бирса оставила его без рассмотрения. Ночью в Днепровский райсуд съехались народные депутаты и активисты, чтобы поддержать Геннадия Корбана и остановить беззаконие, которое происходило в зале. Сам лидер УКРОПа уже почти сутки не может покинуть территорию суда, несмотря на риск обширного инфаркта.