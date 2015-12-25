ВСЮ предлагает президенту и Раде уволить 277 крымских судей

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В сообщении сказано, что Управление по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратурой Украины расследует уголовное производство по подозрению 277 судей АР Крым и Севастополя в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Санкция ч. 1 ст. 111 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Дисциплинарная палата ВККСУ решила рекомендовать Высшему совету юстиции уволить 283 судей АР Крым и Севастополя, которые сейчас временно оккупированы Россией.

В частности, в отношении 277 крымских судей комиссия приняла решение направить рекомендацию в ВСЮ об увольнении с должности, усматривая факты, которые свидетельствуют о нарушении присяги судьи. В то же время 6 судей из Крыма комиссия рекомендует уволить, усматривая факты, которые свидетельствуют о нарушении требований относительно несовместимости.

3 декабря в Высшем совете юстиции началось рассмотрение заключения ВККСУ в отношении 283 судей Автономной Республики Крым.