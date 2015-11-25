Съезд судей утвердил новый состав Совета судей Украины

Во время предыдущего заседания съезд судей избрал 26 членов Совета из необходимых 33, за что был объявлен перерыв, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

После перерыва повторным тайным голосованием делегаты избрали четырех из семи членов, которых планировали, другие претенденты не набрали необходимого количества голосов. После чего было еще одно тайное голосование, в результате которого делегаты съезда все-таки выбрали еще трех членов Совета судей Украины.

Около половины избранного состава Совета судей Украины избраны повторно.

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Совет судей Украины – это коллегиальный орган, который в период между съездами судей Украины высшим органом судейского самоуправления.

Ранее УНИАН сообщал, что съезд судей принял решение об отставке судьи Конституционного суда Украины Василия Бринцева, избранного по квоте съезда судей. Участники съезда проголосовали за увольнение судьи КС в связи с истечением 9-летнего срока его полномочий.