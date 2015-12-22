"Самопомич" требует безотлагательно проголосовать за внеочередные выборы в Кривом Роге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время выступления в сессионном зале парламента депутат от "Взаимопомощи" Егор Соболев.

Депутат напомнил, что был подготовлен "очень европейский закон" о назначении внеочередных выборов в Кривом Роге. "Это цивилизованный выход из ситуации, мирный выход из ситуации", - сказал он.

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По словам нардепа, фракция "Самопомич" просит безотлагательно, прямо сейчас, поставить этот закон на голосование и проголосовать за него".

Соболев также подчеркнул, что фракция не будет голосовать за другие решения, пока не будет решен вопрос с выборами в Кривом Роге.

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Напомним, сейчас в парламенте зарегистрировано две законодательные инициативы относительно внеочередных выборов в Кривом Роге: законопроект №3613 ряда депутатов, в частности Соболева, о выборах мэра Кривого Рога 27 марта 2016 года, а также инициированный позже Радикальной партией проект постановления №3652 о выборах мэра и городского совета 28 февраля. РПЛ отказывается поддерживать законопроект №3613, поскольку настаивает на том, что такое решение должно приниматься только постановлением парламента.

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