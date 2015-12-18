Климкин анонсировал телеконференцию глав МИД "нормандской четверки"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания правительства.

"Мы договорились, что мы переговорим в "нормандском формате" в режиме телеконференции до конца года, а потом будем решать, когда состоится непосредственно встреча "нормандского формата"", - сказал он.

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По его словам, важно, чтобы эта встреча была результативной.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно состоится телеконференция, есть ли конкретная дата, Климкин сказал: "Никто пока не знает. Мы планируем, что до конца года мы переговорим, но фактическую дату мы еще не планировали. Возможно, это произойдет в начале следующего года. Для нас важно понять, что мы сможем решить в рамках такого разговора".