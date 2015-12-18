Охендовский признался, что в Украине можно "купить" местную избирательную комиссию

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

На вопрос, можно ли в Украине купить местную избирательную комиссию, он ответил: "Да, однозначно!".

На вопрос, можно ли купить члена Центральной избирательной комиссии, Охендовский ответил только за себя: "Могу отвечать только относительно себя. Относительно себя - нет, относительно других коллег - думаю, надо ставить вопрос каждому отдельно".

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Как сообщал УНИАН, спикер Верховной Рады Владимир Гройсман отмечает, что вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии может быть решен в декабре. По его словам, вопрос об увольнении председателя ЦИК Михаила Охендовского будет окончательно решен в первой-второй декаде декабря.