Кличко не откажется возглавить Киевсовет

Экс-кандидат на пост мэра Киева Виталий КЛИЧКО не исключает, что может возглавить Киевсовет.

Об этом он сказал в комментарии «Зеркалу недели» № 21 от 7 - 13 июня 2008.

«Мы ведем переговоры со всеми без исключения политическими силами, и если депутаты доверят мне этот ответственный пост - придется оправдать оказанное доверие», - отметил В.КЛИЧКО, отвечая на вопрос журналиста.

При этом фракция Блока Кличко в Киевсовете не собирается вести переговоры с Блоком Черновецкого, а надеется на поддержку БЮТ и других относительно небольших фракций.

«Мы прекрасно понимаем, что если за КЛИЧКО будут голосовать ЧЕРНОВЕЦКИЙ и ГАК, то через месяц, в случае, мягко говоря, разногласий в позициях он потеряет свой пост. Нам нужны голоса демократов - БЮТа - в первую очередь. Потом ПИЛИПИШИН и Блок Катеринчука», - заявил начальник избирательного штаба Блока Кличко, депутат Киевсовета Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ.

О возможной поддержке кандидатуры Виталия КЛИЧКО на пост председателя Киевсовета в комментарии газете уже заявил лидер Блока Катеринчука в Киевсовете Алексей РЕЗНИКОВ.