Министр инфраструктуры Пивоварский подал в Раду заявление об отставке

"Я вчера зарегистрировал свое заявление в Верховной Раде. Теперь есть определенная процедура, которую необходимо пройти", - сказал министр в эфире "24 канала".

"Я понимаю что в Раде потенциально может не хватить голосов, но у нас же нет узаконенного рабства", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря Пивоварский и два его заместителя Владимир Шульмейстер и Владимир Омелян заявили о своей отставке.

Пивоварский сообщил, что после своего увольнения намерен вернуться в бизнес. Одной из причин такого решения министр назвал отсутствие достойных зарплат для чиновников. К настоящему времени Рада пока не проголосовала за отставку Пивоварского.

Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.