Тимошенко почуствовала, что Президент склоняется к роспуску
12:34, 01 августа 2006Политика
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Лидер БЮТ встречалась с Ющенко
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО все больше склоняется к роспуску парламента.
Об этом она заявила сегодня после консультаций у главы государства, сообщает “Украинская правда”.
Ю.ТИМОШЕНКО также уверена, что Универсал национального единства не будет подписан сегодня, а может и никогда, поскольку для некоторых политических сил "ценности", которые требует Президент, "являются абсолютно чужими".
"Такого Универсала Президент подписать не сможет", - отметила она.
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