Тимошенко почуствовала, что Президент склоняется к роспуску

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО все больше склоняется к роспуску парламента.

Об этом она заявила сегодня после консультаций у главы государства, сообщает “Украинская правда”.

Ю.ТИМОШЕНКО также уверена, что Универсал национального единства не будет подписан сегодня, а может и никогда, поскольку для некоторых политических сил "ценности", которые требует Президент, "являются абсолютно чужими".

"Такого Универсала Президент подписать не сможет", - отметила она.