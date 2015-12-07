Генсек НАТО заверил, что Запад не разменяет Украину на Сирию
20:18, 07 декабря 2015Политика
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Запад не обменяет Украину на урегулирование ситуации в Сирии.
REUTERS
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais, передает "ЕвроПравда".
"Мы не разменяем Сирию на Украину и наоборот. Россия - это та страна, с которой мы сотрудничаем, особенно в сфере нахождения политического решения этих конфликтов", - сказал он.
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"Мы никогда не намеревались изолировать Россию", - отметил генсек НАТО.
Ранее координатор по политике санкций Государственного департамента США, посол Даниэль Фрид заявлял, Запад не поменяет Украину на Сирию и не отменит санкции против России, пока не будут выполнены Минские договоренности.
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