Генсек НАТО заверил, что Запад не разменяет Украину на Сирию

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais, передает "ЕвроПравда".

"Мы не разменяем Сирию на Украину и наоборот. Россия - это та страна, с которой мы сотрудничаем, особенно в сфере нахождения политического решения этих конфликтов", - сказал он.

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"Мы никогда не намеревались изолировать Россию", - отметил генсек НАТО.

Ранее координатор по политике санкций Государственного департамента США, посол Даниэль Фрид заявлял, Запад не поменяет Украину на Сирию и не отменит санкции против России, пока не будут выполнены Минские договоренности.