Госдеп США заверил, что Запад не поменяет Украину на Сирию и санкции против Крыма будут продолжены

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил координатор по политике санкций Государственного департамента США, посол Даниэль Фрид, выступая на конференции, посвященной выполнению Минских договоренностей.

"США и Евросоюз договорились, что когда будут выполнены Минские договоренности в полном объеме, когда будет восстановлен контроль над национальной границей (Украины), санкции будут сняты. Но санкции, связанные с Крымом, будут продолжены. Мы ожидаем, что будут сняты санкции, которые не связаны с Крымом. Это будет хорошим днем. Санкции - это инструмент для политического решения ситуации на востоке Украины), а это - Минск", - сказал Фрид.

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По его убеждению, санкции "создают возможности для мирного решения, и именно поэтому они должны быть продолжены".

При этом Фрид не исключил, что санкции против РФ могут быть усилены, если ситуация в Украине ухудшится.

"США и ЕС никогда еще не работали так тесно над любыми санкциями, которые США применяли раньше, учитывая объемы российской экономики. Но мы довольны, что мы это сделали", - подчеркнул он.

По словам представителя Госдепа, сотрудничество США и Евросоюза важно в свете уважения к суверенитету Украины, ее права решать свое будущее и реформироваться".

Фрид заверил, что правительство США "не будет обменивать Сирию на Украину". "Как правило, это не работает. Мы должны удерживать нашу линию - мы можем делать больше, чем одну вещь одновременно. И мы это делаем", - добавил посол.

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Вместе с тем, представитель Госдепа не думает, что "плохие отношения с Россией являются нашим будущим". "Придет день, когда у нас будут другие отношения с Россией, намного лучше. Это произойдет не сегодня, но это - открытая возможность", - подчеркнул он.

На вопрос о возникновении замороженного конфликта, Фрид ответил, что это возможно. "Но мы еще не здесь, и важность Минска в том, что это договоренности между всеми. Если вы работаете над Минскими договоренностями, замороженного конфликта не будет", - пояснил Фрид.