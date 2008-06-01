Семенюк о Черноморском флоте, арендной плате и 2017 годе

Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО выступает за проведение инвентаризации имущества Черноморского флота России в соответствии с подписанными украинско-российскими соглашениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на встрече с журналистами в Севастополе 31 мая.

Комментируя по просьбе журналистов недавнее высказывание посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимира ДОРОХИНА о том, что Россия считает возможным увеличение арендной платы в случае продления срока пребывания ЧФ в Севастополе, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сказала: «Официальных предложений (по этому вопросу) со стороны Российской Федерации не было. Будет официальное предложение – будем официально решать».

Она также напомнила, что в 1993 году Украина и Россия подписали соглашение о проведении инвентаризации имущества тогда еще неразделенного между странами Черноморского флота и составлении договоров аренды, и Украина ратифицировала это соглашение, тогда как Россия по сей день - нет.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО добавила: «Мы должны все делать юридически правильно и взвешенно, все посчитать, и о сроках говорить тогда, когда мы уже дойдем до той точки, посчитав, определив все моменты… Если это делать профессионально… можно все вопросы решить».

Справка УНИАН. В соответствии с Большим морским договором, заключенным Украиной и Россией 28 мая 1997 года, ЧФ РФ может оставаться в Крыму до 28 мая 2017 года. Арендная плата за его пребывание сейчас составляет 97 млн. долларов в год.

Посол по особым поручениям МИД РФ В.ДОРОХИН недавно заявил, что Россия допускает возможность повышения арендной платы за пребывание ЧФ в Севастополе, если Украина позволит ему остаться после 2017 года.

В свою очередь, МИД Украины заявил, что Украина не рассматривает вопрос о пролонгации срока пребывания Черноморского флота России на своей территории после 28 мая 2017 года.