Пока уплывет Черноморский флот, сменится пара президентов и полдесятка Кабминов

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН предлагает вернуться к обсуждению вопроса начала вывода ЧФ РФ из Севастополя не раньше, чем через два-три года, а пока что наложить мораторий на его обсуждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу совместного проекта радио «Эра-ФМ» и украинской службы Би-Би-Си.

«Вопрос 2017 года я бы, честно говоря, не торопился обсуждать именно сейчас. По той простой прагматичной причине, что до 2017 года мы, самое малое, два раза переизберем Президента. Мы, наверное, три или четыре раза переизберем Верховную Раду, а если по нашим темпам внеочередных выборов может быть состоится и больше. Наверное, пять или шесть раз поменяется состав Кабинета Министров», - сказал В.КАЗАРИН.

По его словам, «эта проблема сегодня приобретает острый политический характер, поэтому не стоит сталкивать Украину и обострять политические страсти».

«Я думаю, объективно это будет другое поколение политиков, не только в Украине, но и в России; которому практически нужно будет эту проблему решать, начиная, с 2012-2014 года», - предположил В.КАЗАРИН.

Первый заместитель главы исполнительной власти Севастополя также сообщил, что «доля Черноморского флота России в бюджет Севастополя постоянно уменьшается». По его информации, «только недавно она составляла 27%, сегодня она - около 15%, и дальше будет уменьшаться. «Не потому, что флот уменьшает свои платежи, а потому что экономика города поднимается, и в относительных объемах это пополнение составляет все меньшую и меньшую часть», - сказал В.КАЗАРИН.