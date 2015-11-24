Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко надеется на освобождение нескольких украинских заложников на Донбассе в ближайшие дни.

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Об этом она написала в Facebook.

Геращенко напомнила, что сегодня в Минске проходили заседания всех четырех рабочих подгрупп, а Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проводила обсуждения в режиме видеоконференции.

В этой связи она отметила, что тема освобождения украинских заложников была ключевой на заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам.

"Настаиваем, чтобы к раненым и больным была допущена миссия Международного комитета Красного Креста, и чтобы все незаконно удерживаемые украинцы были освобождены к новогодним праздникам. В первую очередь ставим вопрос о тяжелобольных, раненых и женщинах - их тоже держат среди заложников. К сожалению, несмотря на все наши попытки ускорить процесс освобождения, все идет трудно. Несмотря на все, очень надеюсь, что сегодняшняя минская встреча в ближайшие дни даст результат - дай Бог, освободим нескольких тех, кто особенно нуждается в медицинском уходе", - написала Ирина Геращенко.

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Вместе с тем она отметила, что ключевой темой всех четырех рабочих групп было обсуждение ухудшение ситуации и постоянное нарушение режима прекращения огня.

"Без тишины - невозможно решить ни один другой вопрос, ни гуманитарный, ни разминирования, ни освобождения. Поэтому настаиваем на расширении мониторинговой миссии ОБСЕ и ее постоянном присутствии на линии соприкосновения, а не в тылу", - заявила Геращенко.

Как сообщалось, сегодня на переговорах Трехсторонней контактной группы была выражена позиция, что обмен заложников на Донбассе необходимо активизировать, чтобы завершить до конца 2015 года по схеме "всех на всех".