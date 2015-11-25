"Оппоблок" предложит 6 кандидатов в состав ЦИК, Охендовского среди них нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя фракции Сергей Левочкин в комментарии журналистам.

"Мы подаем шесть кандидатур", - сказал он, отметив, что такое количество кандидатур подается, исходя из того, что сейчас в ротации есть 12 мест членов ЦИК, и половину из них, по его словам, подает коалиция.

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Отвечая на вопрос по поводу самих кандидатур, Левочкин отметил, что они сейчас еще обсуждаются.

На уточнение, идет ли речь о кандидатуре Татьяны Лукаш, он сказал, что не помнит, обсуждалась ли ее кандидатура.

"Но в числе шести есть несколько действующих членов ЦИК", - сказал Левочкин и отметил, что "Охендовского нет".

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Как сообщал УНИАН, срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены в 2007 году, завершился еще в июне 2014 года.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

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4 ноября председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призвал фракции безотлагательно подать кандидатуры на должности членов ЦИК.

На то время только три фракции внесли представления по кандидатам в ЦИК. Так, "Самопомич" предложила кандидатом Евгения Радченко, фракция "Батькивщина" - кандидатуру нынешнего заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной, фракция Радикальной партии - Алексея Кочармина.

Впоследствии фракция "Народный фронт" заявила, что подаст в состав ЦИК кандидатуры Анны Онищенко, Андрея Магеры и Леонтия Шипилова. Фракция "Блок Петра Порошенко" по состоянию на 24 ноября с кандидатурами еще не определилась.