Депутат от НУ-НС хочет разместить украинский флот в России

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий СТЕЦЬ предлагает в обмен на пребывание Черноморского флота Российской Федерации в Украине после 2017 года получить право на расположение базы украинских Военно-Морских сил в Балтийском регионе России.

Об этом говорится в заявлении депутата, переданном УНИАН его пресс-службой.

“Уважая давние отношения братских народов России и Украины и поддерживая стремление политиков обеих стран развивать добрососедские отношения, осознавая, что дальнейшие разговоры вокруг пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины могут углубить кризис в отношениях братских народов, возможно, было бы целесообразно предложить российской стороне следующее соглашение: Украина соглашается на пребывание ЧФ РФ на своей территории и после 2017 года. Вместо этого Военно-Морские силы Украины получают право на расположение своей базы в Балтийском регионе в г. Кенигсберг”, - заявил Ю.СТЕЦЬ.

“Понимая, что рано или поздно Украина и РФ станут членами НАТО, такая дальновидность может лишь посодействовать в получении экономических, оборонных и, в первую очередь, политических дивидендов Украиной и Россией”, - убежден народный депутат.

Представление соответствующего законопроекта Ю.СТЕЦЬ планирует внести на рассмотрение Верховной Рады уже на следующей пленарной неделе.