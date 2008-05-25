Ющенко проголосовал в Доме профсоюзов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что выборы в Киеве состоятся, и они стабилизируют ситуацию в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам после голосования на избирательном участке № 70/10 в Доме профсоюзов.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что выборы столичной власти сегодня состоятся.

«Я не имею никаких сомнений», - сказал он.

При этом Президент заметил, что выборы состоятся независимо от явки избирателей, поскольку, в соответствии с законодательством, количество избирателей не влияет на признание выборов состоявшимися.

«Я убежден, что с этими выборами мы вернем то спокойствие и согласованную работу, которая должна быть в местном органе власти», - сказал В.ЮЩЕНКО.