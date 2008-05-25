Ющенко проголосовал в Доме профсоюзов
"Выборы состоятся независимо от явки"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что выборы в Киеве состоятся, и они стабилизируют ситуацию в городе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам после голосования на избирательном участке № 70/10 в Доме профсоюзов.
В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что выборы столичной власти сегодня состоятся.
«Я не имею никаких сомнений», - сказал он.
При этом Президент заметил, что выборы состоятся независимо от явки избирателей, поскольку, в соответствии с законодательством, количество избирателей не влияет на признание выборов состоявшимися.
«Я убежден, что с этими выборами мы вернем то спокойствие и согласованную работу, которая должна быть в местном органе власти», - сказал В.ЮЩЕНКО.