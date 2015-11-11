Министр финансов США посетит Киев для обсуждения реформ

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

"В Киеве 13-14 ноября министр Лью встретится с министром финансов (Натальей Яресько) и другими высокопоставленными официальными лицами для обсуждения текущих реформ в Украине, направленных на укрепление экономического управления, восстановление финансового сектора и борьбу с коррупцией", - говорится в сообщении.

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Кроме того, министр финансов США встретится с несколькими членами Верховной Рады.

Также Лью намерен 15-16 ноября посетить саммит G-20 в Турции.

Ранее УНИАН сообщал, что США планируют предоставить Украине третью кредитную гарантию в размере 1 млрд долл. "Это будет выполнением обещания американской рассмотреть возможность такой кредитной гарантии в конце 2015 года при соответствующих условиях”, - сказала министр торговли США Пенни Прицкер