Путин: производство оружия очень важно для поддержания социальной стабильности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал на совещании по вопросам развития вооруженных сил РФ в Сочи.

"Мы скорректировали планы переоснащения войск современными образцами вооружений, наладили стабильную работу оборонных предприятий, и в этой связи хотел бы сказать, что наши встречи, в том числе с представителями промышленности, конечно, чрезвычайно важны не только для обеспечения и повышения обороноспособности государства, но и, особенно в сегодняшних условиях экономического спада, важны для развития самой промышленности, для экономики в целом", - сказал Путин.

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"Мы прекрасно знаем, как много людей работает в этой сфере, знаем, что эта сфера, безусловно, относится к высокотехнологичным сферам производства, и в этом смысле очень важна для комплексного развития всей экономики и поддержания социальной стабильности. Имею в виду, что, как я уже сказал, в этой сфере работает много людей, высококлассных специалистов – с членами семей это сотни и сотни тысяч", - добавил он.

Путин заявил, что такие предприятия работают ритмично, и российские вооруженные силы пополняются новыми ракетными комплексами стратегического назначения, атомными и многоцелевыми подводными лодками, а также надводными кораблями. Обновляется парк боевой авиации и зенитно-ракетных войск, вооружение и техника сухопутных войск и ВДВ.

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"Своевременно принятые меры повысили боевую готовность, боевые возможности наших вооруженных сил, и это убедительно подтверждает антитеррористическая операция, которую мы проводим по запросу и просьбе сирийского руководства", - заявил Путин.

По его словам, высокую боеготовность вооруженных сил РФ также продемонстрировали и внезапные проверки, и многочисленные учения, проведенные в последнее время. Наиболее значимым мероприятием оперативной подготовки в этом году стало стратегического командно-штабное учение "Центр-2015". В нем участвовали 95 тысяч военнослужащих, проходили обкатку новые образцы вооружений и военной техники, заявил он.

"Очевидно, что выводы и предложения по результатам проведенных учений и тренировок должны быть положены в основу планов строительства и развития видов и родов войск вооруженных сил на период 2016-2020 годов", - сказал Путин.