Соратник Корбана Олийнык объяснил, почему уехал из Украины (видео)

Как заявил он в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", он встречался с депутатами словацкого парламента, затем намерен встретиться с депутатами из Чехии для того, чтобы сформировать позицию относительно процесса над Геннадием Корбаном.

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"Я давал разные показания всем правоохранительным органам, когда это было нужно, и сделаю это еще раз. Другое дело, что я внимательно наблюдаю за процессом над Корбаном и есть определенные тревоги относительно того, что процесс уже вышел за рамки правового поля. Корбан уже больше 100 часов находится под стражей без решения суда", - сказал он.

"Следственные органы идут по пути практики, которая приближается к 1937 году. Приходят на брифинг какие-то люди, объявляют какие-то фамилии и называют это преступными группировками. В такой формулировке достаточно много людей могут оказаться в этих списках", - добавил Олийнык.

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Информацию о том, что Олийнык уехал за границу, обнародовал народный депутат Сергей Лещенко. И.о. заместителя председателя Днепропетровской ОГА считает, что за это Лещенко должен быть привлечен к уголовной ответственности.

"Мое местонахождение является личной конфиденциальной информацией и за ее разглашение предусмотрена уголовная ответственность. Я считаю, что господин Лещенко должен быть привлечен к уголовной ответственности", - сказал Олийнык.