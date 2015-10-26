Дело против российских ГРУшников начнут рассматривать 3 ноября

Подготовительное заседание Голосеевского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства против офицеров Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Александра Александрова и Евгения Ерофеева состоится 3 ноября.

Об этом сообщила в на своей странице в Facebook адвокат Ерофеева Оксана Соколовская.

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"03.11.2015 г. в 09:00 состоится подготовительное заседание по уголовному производству относительно Ерофеева и Александрова. Предмет рассмотрения – обвинительный акт Главной военной прокуратуры ГПУ с реестром", – написала она.

Адвокат напомнила, что подсудность дела была определена коллегией Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в Голосеевском райсуде Киева.

Председательствующиим по делу является судья Дидык.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины, и прокуратура будет просить суд максимального наказания для них.