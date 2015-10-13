Матиос: для обвинения Путина нужно собирать доказательства, а не убеждения

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил в эфире радио "Свобода". Военный прокурор не исключает, что такие доказательства будут. Он напомнил, что уже собраны доказательства против начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, который, по мнению следствия, причастен к планированию и ведению гибридной войны против Украины.

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"Если нам удастся получить соответствующие процессуальные доказательства причастности других высших должностных лиц России, поверьте, ни у следователя, ни у меня не будет дрожать рука принять абсолютно законное, праведное решение. Но есть решения политические, а есть и практические. Всеми Вооруженными силами в мирное время как в Украине, так и в других странах руководит начальник Генерального штаба. То, что он согласовывал это с высшим руководством государства или делал это не без его ведома – в этом даже нет смысла сомневаться. Мы все это понимаем. Но для суда доказательство должно иметь форму доказательства, а не моего личного убеждения", – отметил Анатолий Матиос.

Ранее Анатолий Матиос заявил, что военная прокуратура обвиняет начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова в разжигании вооруженного конфликта на Донбассе.

По словам Анатолия Матиоса, по указанию Валерия Герасимова начались российские учения на территориях, смежных с Донецкой и Луганской областями, и были переброшены танки и пушки, а также тысячи российских военных, принявших участие в боях с украинскими подразделениями в Иловайске. Валерия Герасимова объявили в розыск.