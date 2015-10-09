В ВР закрыли заседание, не приняв ни одного решения

Как передает корреспондент УНИАН, после Часа вопросов к правительству депутаты выступали за рассмотрение вопроса о запрете проверок СМИ во время избирательной кампании. Однако в сессионном зале отсутствовало значительное количество народных депутатов: "сигнальные" голосования для определения количества депутатов в зале показывали, что их меньше 200, а для результативного голосования необходимо минимум 226.

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Следовательно ВР перешла к рассмотрению вопросов повестки дня, пропустив законопроект о системе иновещания Украины и перейдя сразу к законопроекту, который касался приватизации. Этот законопроект был обсужден, после чего парламент перешел к оглашению депутатских запросов и выступлений депутатов.

В то же время председатель Верховной Рады Владимир Гройсман во время дискуссий в сессионном зале отметил, что у него "нет полномочий для прямого воздействия на народного депутата или его желания или нежелания участвовать в заседании Верховной Рады или на заседании комитетов".

В то же время, несмотря на то, что он "не имеет достаточных полномочий влияния на депутатов, и прогульщиков в том числе, спикер заявил, что с этим "мириться" не собирается.

Под конец заседания, которое было продлено на 35 минут для завершения выступлений депутатов в "разном", в сессионном зале было около 10 депутатов.

Следующее заседание парламента должно состояться 3 ноября.