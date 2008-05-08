Киев предложил Газпрому контракты на 15 лет
14:34, 08 мая 2008Политика
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Переговоры - сразу после праздников
|Олег Дубина
Об этом заявил председатель правления "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА, передает Лента.ру.
Он подчеркнул, что предложения Киева уже направлены в "Газпром".
Планируется, что на основе долгосрочного соглашения появятся два контракта - один на поставку газа для Украины, а другой - на транспортировку топлива через страну для Европейского Союза.
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