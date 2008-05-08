Киев предложил Газпрому контракты на 15 лет

"Нафтогаз Украины" планирует сразу после майских праздников начать переговоры с российским "Газпромом" о долгосрочных контрактах на 15 лет.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА, передает Лента.ру.

Он подчеркнул, что предложения Киева уже направлены в "Газпром".

Планируется, что на основе долгосрочного соглашения появятся два контракта - один на поставку газа для Украины, а другой - на транспортировку топлива через страну для Европейского Союза.