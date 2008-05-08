В Едином Центре просят Медведько разобраться с Портновым

Народный депутат Украины, член политической партии “Единый центр” Михаил ПОЛЯНЧИЧ направил в Генеральную прокуратуру депутатское обращение на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, в котором требует расследовать ситуацию, сложившуюся вокруг Фонда государственного имущества Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.

М.ПОЛЯНЧИЧ отмечает, что его беспокоит появление в Украине такого понятия, как «государственное рейдерство», «в частности фактическое двоевластие в руководстве ФГУ и попытка захвата здания Фонда, использование альтернативной печати, невыполнение премьер-министром указов Президента Украины».

Депутат просит Генпрокуратуру провести расследование относительно проверки информации об уничтожении назначенным правительством и.о. председателя ФГУ Андреем ПОРТНОВЫМ тиража еженедельника «Ведомости приватизации».

«Прошу дать правовую оценку действиям А.ПОРТНОВА относительно основания нового официального издания «Вестник приватизации» и внесении им изменений в регламент ФГИУ, согласно которым подпись руководителя удостоверяется печатью Кабинета министров», - говорится в обращении.

Кроме того, М.ПОЛЯНЧИЧ требует обеспечить прокурорское реагирование на факт отклонения правительством 25 апреля прокурорского протеста на распоряжение КМУ об отстранении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от исполнения обязанностей председателя ФГУ, а также об утверждении условий проведения конкурса по продажу пакета акций «Одесского припортового завода».

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ и назначил исполняющим эти обязанности Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представление по поводу конституционности распоряжений правительства о руководстве Фонда госимущества.

В то же время 25 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

В тот же день В.ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продажу ОАО “Одесский припортовый завод”.