НУ-НС подозревает Тимошенко в кулуарном сговоре с регионалами

Председатель фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что изменения к Конституции Украины должны готовиться по результатам серьезного общественного и профессионального обсуждения, а не путем кулуарного сговора парламентских фракций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НУ-НС.

«Наша позиция остается неизменной: изменения к Конституции – слишком серьезное дело, чтобы поспешно принимать их в Верховной Раде. Если мы хотим изменить Конституцию к лучшему, то текст этих изменений должны нарабатывать не только и не столько депутаты, сколько лучшие специалисты права, общественные деятели, представители местного самоуправления, причем этот процесс должен быть максимально прозрачным и демократичным», - заявил лидер НУ-НС.

«Поэтому постоянные заявления БЮТ и Партии регионов о том, что на следующей неделе парламент будет голосовать за изменения к Конституции, безответственны. Ведь проекта изменений к Конституции не видели даже депутаты, не говоря уже об остальных гражданах Украины, потому что такого проекта никто в парламент не вносил», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что для регистрации законопроекта о внесении изменений в Конституцию его должны подписать по меньшей мере 150 народных депутатов Украины.

«Более того, если коллеги из фракции БЮТ захотят внести такой законопроект, то в соответствии с коалиционным соглашением, его должен одобрить консенсусом совет коалиции. Это же касается и проекта постановления о создании специальной комиссии. Какие-либо действия наших партнеров относительно изменений к Конституции без согласования с нашей фракцией и совместное голосование БЮТ с регионалами и коммунистами за эти изменения будут означать очередное нарушение Соглашения о создании коалиции демократических сил», - заявил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 мая, на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что на следующей неделе парламент внесет изменения в Конституцию.