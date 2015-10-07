Под домашний арест отправлен еще один активист одесской "Свободы"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, соответствующее решение Печерский районный суд Киева принял 6 октября.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения заместителю председателя Одесской областной организации ВО «Свобода» Константину Васильцу в виде круглосуточного домашнего ареста до 3 декабря, бойцу батальона «Сич» Александру Станкову (Перуну) - содержание под стражей на тот же срок с правом внесения залога в размере 415 тыс. грн, который внес руководитель секретариата ВО «Свобода» Александр Мирный. Оба активиста, а также Глеб Громов, подозреваются в причастности к массовым беспорядкам под ВР 31 августа.

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Василец возглавляет избирательный список партии в областной совет, а Станков и Громов баллотируются в депутаты Одесского горсовета.

31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать Верховную Раду, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната, в результате чего погибли 4 бойцов Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией ”Свобода”, Радикальной партией и другими организациями.

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