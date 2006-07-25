На частном дворе нашли 22 артснаряда времен войны

В понедельник в 15.50 в с. Большая Гомильша Змиивского района Харьковской области на частном дворе было обнаружено 22 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, место обнаружения боеприпасов охраняется, изъятие и обезвреживание планируется осуществить сегодня пиротехнической группой учебного центра Оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС.

Всего за сутки на территории Украины обнаружено 52 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, а именно: 31 артиллерийский снаряд, 12 мин и 9 гранат.