На частном дворе нашли 22 артснаряда времен войны
08:45, 25 июля 2006Политика
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Место обнаружения боеприпасов охраняется
В понедельник в 15.50 в с. Большая Гомильша Змиивского района Харьковской области на частном дворе было обнаружено 22 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, место обнаружения боеприпасов охраняется, изъятие и обезвреживание планируется осуществить сегодня пиротехнической группой учебного центра Оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС.
Всего за сутки на территории Украины обнаружено 52 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, а именно: 31 артиллерийский снаряд, 12 мин и 9 гранат.
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