СМИ: Порошенко обосновал необходимость отозвать проект закона о госслужбе ложной информацией

Об этом Европейской правде заявили сразу несколько участников НСР, данную информацию "Европейской правде" подтвердили также источники в структурах ЕС.

Проект закона "О госслужбе" был разработан при финансировании ЕС; европейцы ожидали его принятия еще в прошлом году. ЕС дополнительно выделил 90 млн евро безвозвратной помощи на проведение этой реформы. И поскольку прогресс в данной сфере отсутствует, сейчас изучается возможность перебросить их на финансирование децентрализации.

Между тем, по словам одного из членов НСР от общественности Даниила Пасько, президент и его соратники подали Нацсовету реформ ложную информацию о мнении ЕС.

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"Президент сказал, что ЕС отозвал деньги, потому что недоволен текстом законопроекта... Гройсман сказал, что первоначальный текст закона был искажен до неузнаваемости Кабмином и в нынешнем виде его принимать нельзя", рассказал, в частности, Пасько в своей заметке в Facebook. Против закона выступили также представитель президента в правительстве Александр Данилюк и глава Минэкономики по президентской квоте Айварас Абромавичус.

"Поразительно, но в зале не нашлось ни одного сторонника закона в его сегодняшнем виде", - добавил Пасько.

В итоге Президент и его сторонники решили отказаться от данного проекта, несмотря на то что он уже прошел первое чтение в ВР. "Гройсман предложил создать новую рабочую группу для разработки НОВОГО закона, и решили делать за неимением лучшей альтернативы", - рассказал Пасько.

Вчера Нац Рада Реформ была посвящена реформам по борьбе с коррупцией. Сытник представил структуру Антикоррупционного бы... Posted by Dan Pasko on Saturday, September 19, 2015

Лидер объединения "Новая страна" Валерий Пекар в своем сообщении подтвердил изложенное. "Я успел лишь вставить два слова с требованием не пропускать новый законопроект через правительство, чтобы опять не потратить полгода... Эта ужасная история с провалом реформы, которая является безусловным приоритетом, заслуживает отдельного эссе. В значительной степени именно через это 2015 год будет назван годом потерянных надежд", - отметил он.

11 засідання Національної ради реформ, що відбулося 18 вересня, було сфокусовано на антикорупційній реформі. Як завжди, ... Posted by Валерій Пекар on Sunday, September 20, 2015

Между тем, "Европейская правда" от нескольких источников в структурах ЕС получила заверения, что Евросоюз не высказывал возражений относительно данной редакции законопроекта; наоборот – настаивает на его скорейшем принятии. Более того, из-за непринятия этого закона Украина может потерять многомилионное финансирование в рамках Контракта по обустройству государства.

В ЕС избегают открытого конфликта с президентом, и не исключено, что во вторник представительство ЕС в Украине сделает заявление по этому поводу.

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Необходимо добавить, что заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив после скандальногоо заседания также признал, что ЕС не имеет возражений по законопроекту. "Я имел разговор с представителями ЕС в Украине, которые подтвердили свою позицию: закон о государственной службе должен быть принят в этой или другой редакции. Нет негативной позиции ЕС или неподдержки законопроекта о государственной службе", - написал он в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года между Украиной и ЕС был подписан Контракт относительно развития государства, согласно которому Украина могла уже с этого года получить 105 млн евро (второй транш помощи), если выполнит ряд условий. Одно из них - создание и утверждение полноценного и детального плана реформирования государственного сектора. Для этого парламент должен принять новый закон о государственной службе.

Кроме 105 млн евро на развитие государства, Украина могла получить еще 75 млн евро - на поддержку реформы госслужбы. Для этого, кроме Закона о государственной службе, Кабинет министров должен разработать, утвердить и представить ЕС Стратегию реформирования государственного управления с планом внедрения, ответственными и сроками.