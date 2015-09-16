Рада призвала ООН принять все меры для прекращения агрессии России против Украины

Об этом говорится в постановлении "О Заявлении Верховной Рады Украины по поводу 70-летия Организации Объединенных Наций и членства Украины в ООН" (№3076). Документ поддержали 238 народных депутатов из 326 зарегистрированных в сессионном зале.

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В заявлении отмечается, что военная агрессия против Украины со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН – Российской Федерации – путем незаконной оккупации Автономной Республики Крым, войны на Донбассе с применением регулярных войск и поддержки террористов является грубым нарушением упомянутых целей и принципов Организации и вызывает возмущение членов ООН.

В связи с этой агрессией 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН в резолюции 68/262 "Территориальная целостность Украины" обратила внимание на нарушение Россией основополагающих целей и принципов Организации.

"Верховная Рада выражает надежду, что в этот юбилейный для ООН год ее государства-члены приложат коллективные усилия для восстановления неукоснительного уважения целей и принципов ООН и прекращения нарушений ее устава", - говорится в заявлении.

ВР призывает государства-члены ООН "принять все возможные меры для прекращения агрессии Российской Федерации против Украины, что является одной из предпосылок сохранения миропорядка, основанного на целях и принципах ООН". "В этом свете Верховная Рада напоминает о принятом ею 17 марта 2015 года обращении президента к Совету Безопасности и генеральному секретарю ООН о развертывании на территории нашего государства международной операции ООН по поддержанию мира и безопасности", - отмечается в заявлении.

В документе также отмечается, что ВР положительно оценивает путь, который прошла ООН за 70 лет своего существования, превратившись в единственную в мире универсальную международную организацию как по составу государств-членов, который с 1945 года увеличился более чем на 140 стран, так и по направлениям деятельности.

Парламент отмечает, что событием исторического значения станет одобрение мировыми лидерами во время 70-й сессии Генассамблеи ООН целей устойчивого развития на период после 2015 года, которые придут на смену целям развития тысячелетия и станут дорожной картой гармоничного и сбалансированного развития человечества до 2030 года.

"Верховная Рада гордится ролью Украины как одного из государств-учредителей Организации Объединенных Наций, которое 70 лет назад на учредительной конференции в Сан-Франциско возглавляло процесс разработки целей и принципов устава ООН", - говорится в заявлении.

Постановлением предусмотрено поручить председателю Верховной Рады безотлагательно направить текст заявления к парламентам стран-членов ООН, председателю 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации.