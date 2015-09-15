МВД удалило информацию о розыске Ульянченко

Министерство внутренних дел удалило с сайта информацию о розыске бывшего председателя Киевской областной государственной администрации Веры Ульянченко.

Сейчас при поиске в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти» по фамилии Ульянченко нет ни одного разыскиваемого лица.



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Ранее УНИАН сообщал, что на сайте МВД появилось сообщении о розыск Службой безопасности Украины бывшего главу Киевской облгосадминистрации, экс-руководителя секретариата президента Веру Ульянченко.