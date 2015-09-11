Сытник: половина детективов НАБ не работали в правоохранительных органах

После конкурсного отбора Сытник сделал вывод, что только половина детективов когда-то работала в органах.

"Сейчас, когда мы подвели итоги конкурса, мы увидели, какие люди прошли и фактически – это 50 на 50. 50 процентов – это люди когда-то работали или работают сейчас в правоохранительных органах или на государственной службе. Другая половина людей никогда не работала в правоохранительных органах находились на государственной службе", – сказал Сытник для "5 канала".

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Председатель НАБУ также сообщил о размере зарплаты детектива. Она будет колебаться в пределах 30-35 тысяч гривень. Такая сумма должна быть достаточной, чтобы исключить коррупцию в НАБ.

Как сообщал УНИАН, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предполагает начало расследовательской деятельности бюро в декабре этого года. В то же время председатель НАБ прогнозировал, что бюро заработает уже в октябре.