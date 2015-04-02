Фабрика Roshen в Липецке возобновила работу - российские СМИ

О возобновлении работы фабрики сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия Олега Казакова.

"Несколько производственных линий сегодня с утра были вновь запущены после остановки, остальные будут запускаться по графику", - сказал он.

Читайте такжеСМИ: Фабрику "Рошен" в Липецке заблокировал ОМОН (фото)Вчера кондитерская корпорация Roshen сообщила, что правоохранительные органы Российской Федерации утром 1 апреля 2015 года заблокировали работу на предприятиях компании в Липецке.

По данным компании, представители силовых структур без какого-либо предварительного уведомления вторглись на территорию предприятия.

Как заявили в Следственном комитете РФ, обыски провели в рамках уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ "по факту мошеннического хищения денежных средств в сумме 180 млн рублей". Липецкую фабрику "Рошен" обвиняют в незаконном возмещении налога на добавочную стоимость из российского бюджета.

По словам российских следователей, дело возбуждено "по материалам ФСБ".